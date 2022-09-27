美國官員26日表示，美國海岸防衛隊巡邏艇在白令海例行巡邏時，遇上一艘中國導彈驅逐艦，後來發現除了這艘驅逐艦外，還有中俄海編隊。

《美聯社》引述美國海岸防衛隊指出，該艘中國驅逐艦本月19日於阿拉斯加的吉斯卡島（Kiska Island）以北約138公里處航行。來自夏威夷檀香山基地的「金波」（Kimball）巡邏艇，後來還發現另外有2艘中國軍艦和4艘俄羅斯艦艇，包括一艘驅逐艦，全部編成一隊。

美國和韓國海軍26日起在日本海舉行大規模聯合演習，中共海軍一艘情報收集艦23日穿越對馬海峽，從東海駛入日本海。（圖／日本防衛省統合幕僚監部）

美軍第17海岸防衛轄區指揮官摩爾（Nathan Moore）表示，「雖然編隊運作符合國際規範，我們仍會緊跟在旁，確保美國在阿拉斯加周圍海域的利益不受干擾。」

這並非中國艦艇第一次駛近阿拉斯加水域。2021年9月，美國海岸防衛隊巡邏艇曾在白令海和北太平洋遇到中國船艦，當時距離阿留申群島僅約80公里。

《共同社》也報導說，日本防衛省統合幕僚監部26日發佈消息稱，中共海軍一艘情報收集艦23日穿越對馬海峽，從東海駛入日本海。美國和韓國海軍26日起在日本海時隔約5年開展大規模聯合演習，中方艦船的目的可能是進行某種情報收集。日本防衛省在監視該艦動向的同時分析其意圖。

據防衛省稱，該艦23日中午前後在長崎縣對馬西南約100公里附近向東航行，之後穿過對馬海峽駛向東北方向，日本海上自衛隊的艦艇進行了警戒。

報導說，將參加大規模軍演的美海軍雷根號核動力航母23日進入韓國釜山港。