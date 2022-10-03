日本9月製造業活動創下去年初以來最疲弱的擴張，因中國、美國等貿易夥伴需求持續減弱，導致日本製造業產出和新訂單加速下滑。

au Jibun銀行日本9月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為50.8，低於先前公布的初值51.0與8月終值51.5，創下去年1月最後一次處於萎縮以來，步伐最緩慢的擴張。

其中，新訂單和產出分項指數分別創下兩年和一年來最嚴重的萎縮。

負責這項調查報告的S&P Global Market Intelligence資深經濟學Joe Hayes家示，9月日本製造業仍然疲軟，甚至變得更糟。高通膨削弱了客戶的購買力，而全球經濟增長持續放緩則打擊出口表現。日圓走弱無助於提振出口需求，反而導致輸入性通膨急劇升高，並進一步推升國內的價格壓力。

Hayes並在報告中指出，這份調查中的前瞻指標顯示日本製造業產出下滑的趨勢，似乎延續到了第四季。根據分析，庫存增加是因為銷售疲弱，突顯出日本商品的需求有多麼疲弱。

這份低迷的製造業調查報告，與日本上周五發布的官方數據呈現兩個迵然不同的光景。該官方數據顯示，受惠於機械產出增長，作為全球第三大經濟體的日本8月工廠產出提升2.7%，且9月和10月的產出也料將維持增長。