特力（2908）集團21日法說，營運長何采容指出，台灣零售事業線上線下同步拓展，尤其特力屋社區店已開至32家，未來每年會以15店速度布局全台與離島，且推升服務商品銷售占比，今年已達30％，明年上看35％，更有助獲利穩定增長。

此外，貿易事業會持續加速客戶庫存消化，預計感恩節、黑色星期五、聖誕節後庫存可消化到一定水位，所以對明年貿易業務樂觀。

特力上半年報，受貿易出貨時程與疫情影響，稅後純益3.46億元、年減26.7％，EPS 0.7元；為活絡資產，為長期布局，並處分美國大倉資產售後租回，估計處分利益稅前盈餘3.15億元，預估有望挹注下半年EPS0.3元。

何采容在法說指出，特力貿易從五金工具、家用品、衛浴收納、戶外家具家電等季節性商到文具辦公用品等銷往美、歐、紐澳、東南亞、印度，其中服務美國大型零售通路客戶包括Walmart、Hillman、O'Reilly、amazon等深耕40年、歐洲也有30年，供應鏈遍布歐美亞8個國家11個據點，今年起則擴大越南投資並增加採購資源，對於貿易出貨延遲導至前八月合併營收258.53億元，年減11.09％，估計第四季客戶美國消費旺季消化庫存，有望在年底達到合理水位，明年拉貨回穩有望恢復成長軌道。

至於台灣零售事業，包括特力屋、HOLA和樂、HOLA Petite、Hoi！好好生活等通路持續線上線下整合，其中特力屋社區店預計每年會展店15家，目前已展至32家，而服務性商品銷售更是逐年推升，目前已達近30％，相對提振毛利率，目標明年占比會提高到35％。