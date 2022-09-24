為推廣防治失智症，新竹市政府與天主教失智老人基金會合作，今年適逢公益舞台劇《我愛阿嬤妮》10周年，全台巡迴演出首站24日在市府綜合大禮堂登場，舞台劇以真人真事為題材，配合生動活潑、幽默風趣的方式呈現。

天主教失智老人基金會副主任曾家琳說，自2013年起基金會與六藝劇團合作，以失智症「十大警訊」、「預防暨延緩」為主題，改編真人真事，延伸出舞台劇，帶來歡笑與感動，全台巡演達125場次，向下扎根深入全台鄉鎮。

今年適逢《我愛阿嬤妮》公益舞台劇巡演10周年，首場選在新竹市政府綜合大禮堂演出，劇團也將全新改版劇情內容，融入社區關懷照顧據點、健康生活型態、失智友善等議題，盼藉此提升民眾對失智症的正確認知，重新自我檢視，並關注失智症相關議題。

在舞台劇表演完畢後，市府衛生局也邀請國軍桃園總醫院新竹分院精神科主任林俊龍與失智者白婉芝出席座談，過程中白婉芝談吐幽默，也無私分享罹患失智並與失智相處的心路歷程，她說延緩失智最重要的一環，就是增加社會參與或與人群接觸的機會，勇敢走出家門、多參加社區活動，創造自我價值提升自信心。

代理市長陳章賢說，市府重視對長輩的照顧，自前市長林智堅上任以來，除配合中央推動預防延緩失能照顧及長照服務，也積動各項老年福利政策，包括每月發放安老津貼3000元、每年重陽禮金2000元、補助老花眼鏡、假牙和免費拐杖等，並設置68處共餐據點，辦理免費長青課程、免費健檢等。

而在今年9月「國際失智症月」，市府也將持續透過推動失智友善環境，攜手共同照護失智長輩，這次與天主教失智老人基金會合作，也期待市民透過舞台劇學習正確概念，將預防失智症的健康行為落實於生活中。