「Very Eric Carle艾瑞‧卡爾好好五重奏」親子互動展，即日起至10月24日在新竹SOGO百貨登場。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

「Very Eric Carle艾瑞‧卡爾好好五重奏」親子互動展，2022年度唯一的場次30日起至10月24日在新竹SOGO百貨登場，桃竹苗地區的親子，可把握機會至新竹SOGO3樓活動會館，體驗5本圖畫書與5種感官交織而成的身心交響樂章。

新竹SOGO指出，「Very Eric Carle」是由美國匹茲堡兒童博物館與艾瑞‧卡爾圖畫書美術館合作策畫的互動體驗展，推出後廣獲美國幼兒家庭的討論和參與，自2015年起已在美國巡迴15間博物館，吸引超過140萬親子參觀體驗。

此互動展並未因疫情而中斷，2022年持續在美國3間博物館巡迴，此季正在佛羅里達州「探索與科學博物館」展出。

2019年首度授權海外，第1站便來到台灣，透過亞洲代理Paintopia機構的授權合作，由信誼基金會團隊企畫、設計、製作了專屬於台灣幼兒的「好好五重奏」親子互動展。

策展負責人、信誼基金會營運長廖瑞文表示，這項展覽是以去年辭世的國際繪本大師艾瑞‧卡爾5本「Very」系列繪本，包括《好安靜的蟋蟀》、《好寂寞的螢火蟲》、《好笨拙的甲蟲》、《好忙的蜘蛛》以及有圖畫書聖經之稱、全球擁有超過5000萬蟲迷鐵粉的《好餓的毛毛蟲》，依循圖畫書的中心主軸「愛、歸屬感、毅力、認真工作和希望」，透過圖畫書角色延伸，結合科技、美術和工藝，規畫設計出以不同感官交織探索的5大主題遊戲區，以及畫展和手作區。

親子在遊戲體驗後，可以到畫展區，欣賞5本經典圖畫書的24幅精彩畫作，並仿效卡爾爺爺創作方法，動手做拼貼，帶著得意的作品回家珍藏。

而展出期間信誼與SOGO百貨分別推出入場及現場優惠活動，全台SOGO ThanQ俱樂部會員的親子家庭，也可以用點數兌換入場券，憑門票還可以享有指定櫃位優惠。