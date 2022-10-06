3 Oct 22 : SADS : 💉



35 year old Manish Sonigra fell unconscious while playing Garba in Palghar, Maharashtra, doctors declared him dead. The cause of death has been given as a heart attack.



After this his father Narapji Sonigra also died of heart attack.https://t.co/D9gPhzUHKv pic.twitter.com/GKqAiYjkSy — Anand Panna (@AnandPanna1) October 3, 2022

印度馬哈拉施特拉邦近日發生一起離奇事件，一名35歲男子參與鎮上的祭神慶典時，熱舞到一半突然發生不明原因胸痛，整個人癱軟在地上，被緊急送醫後宣告不治。更讓眾人錯愕的是，男子的父親得知兒子的噩耗後也突然倒下，當場身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月1日，哈拉施特拉邦帕爾加爾區（Palghar）的維拉爾鎮（Virar），當天正在慶祝一年一度的「九夜節」（Navratri），向杜爾加女神（Durga）祈福。35歲的曼尼許（Manish Narapji Sonigra）當時也在慶典上隨著音樂盡情熱舞，不料跳到一半突然感到胸口劇痛，瞬間全身癱軟後倒地不起。

曼尼許的父親納拉普吉（Narapji Sonigra）隨即將他緊急送醫，不料經搶救後仍宣告不治。納拉普吉得知兒子的噩耗後，疑似太過崩潰也倒地身亡。目前警方已經將兩人的遺體送驗，進一步釐清確切死因。

無獨有偶，事發當天，古吉拉特邦（Gujarat）也有一名21歲的年輕男子在慶典上跳舞時，突然倒地身亡，詭異畫面在網上瘋傳。醫師認為，上述兩起事件很可能是心臟病發所導致。