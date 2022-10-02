新北三重分局大同派出所48歲員警蘇文明29日凌晨3時處理完死亡意外後感到不適，30日請友人載去醫院途中昏迷，搶救1小時不治，死因為「心因性猝死」（心肌梗塞）；蘇文明本來有望今年10月調陞警佐，同事說他平時很健康，完全無異狀，如今逝世留下妻子和剛升上大學的兒子，令同事和親友很不捨。

48歲員警蘇文明在三重警分局大同派出所服務，上月29日凌晨3時在三重橋下處理死亡意外時便感覺身體不適，處理完後返回所後，才前往馬偕醫院就醫，之後告假休養，30日傍晚身體再度不適，他先前往附近診所就診，隨後又前往馬偕醫院，不料就醫途中陷入昏迷，搶救1小時仍於當天晚間23時46分宣告不治。

蘇文明曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模，已婚育有一子，兒子今年才升上大學，蘇平時工作認真盡責、與同仁相處融洽，表現優異的他原先有望在今年10月調陞警佐一職，不料卻突然猝逝，同仁相當不捨；警局回應，蘇員屬「因公死亡」而非「在職病故」，分局將替他爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈。

據了解，蘇文明是警專11期12隊刑事偵查科畢業，1994年7月7日分發至新北市三重警分局警備隊服務，2014年10月調任大同派出所服務至今；據ETtoday報導，同事難過表示「他壯的跟牛一樣！身體也很健康，不知道為什麼發生這樣的事」。