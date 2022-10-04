新北市三重警分局大同派出所警員蘇文明從警29年，於9月29日凌晨處理一起自焚死亡案件返所後感到身體不適，未料就醫完畢返家休養一日後仍不幸離世，享年48歲；新北市議長蔣根煌今(4)日由三重分局長陳永昌陪同前往靈堂上香致意；蔣根煌表示，除了爭取最優厚撫卹外，也呼籲民間企業共同協助蘇員家屬一同度過難關。

蔣根煌表示，擔任警察是蘇員的志業，他深具責任感努力執行勤務，此次發生不幸意外，經檢察官相驗，蘇文明死因是心肌梗塞，除依法獲得撫卹外，警政署也有「公益信託警察醫療及照護基金」，提供因公傷殘、死亡員警與家屬最大的照顧與協助，全力協助爭取最優厚撫卹，三重警分局已成立治喪委員會協助遺眷辦理後續事宜，藉此持續提供遺眷們關懷與協助。

三重警分局表示，蘇文明於1994年警專11期刑事偵查科畢業，畢業後當年7月即分發至三重分局服務，為三重的治安交通付出貢獻近30個年頭，2019年3月24日三重光興街發生氣爆火警時，他奮不顧身冒險，逐戶敲門通知住戶逃命，此一英勇事蹟亦獲得新北市政府忠勤、忠義楷模，新北市長侯友宜親自頒贈表揚，2021年更協助分局破獲2件重大刑案。

警方指出，蘇文明一生為警察工作拼命打拼，然而他身故後家庭頓失經濟依靠，留下一對身障母子，其妻手部萎縮，行動不便，僅能打零工貼補家用，而獨子目前就讀大一，面對鉅額房貸壓力無法喘息；新北市警局已發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作的兄弟照顧家人，也公布遺眷帳戶(華南銀行、戶名鄧文雅、帳號162202315012) ，「籲請各界愛心人士慨助」。