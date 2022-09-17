新北市1名在便當店上班的男子，見新來的女同事小美（化名），竟獸性大發2度強吻小美，還伸手撫摸小美胸部及下體，刑事部分男子被依強制猥褻罪，處有期徒刑1年，另小美向男子提出民事賠償100萬元，法官考量男子行為讓小美身心受創失衡，故判賠小美80萬元。

根據判決書指出，新北市1名男子和小美為便當店同事，他於109年7月時竟基於強制制猥褻之犯意，於便當店廚房冰庫內，不顧小美抗拒，在違反小美意願下，強吻小美且左右手同時撫摸小美胸部及下體長達10分鐘，接著又到廚房炒菜台附近繼續強吻小美，撫摸其胸部及下體等，直至菜貨商進入廚房始罷手，小美不甘受辱，要求男子賠償100萬精神撫慰金。

法官表示，男子於110年時因該事件遭依強制猥褻罪，處有期徒刑1年，小美指稱遭男子強制猥褻，男子否認，但小美於警詢、偵查及法官審理時前後一致之證述，又男子經測謊呈不實反應，因此法官認定男子確有對小美強制猥褻之舉，又男子未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，即視同自認，堪信小美之主張為真實。

法官審酌男子與小美為便當店同事，且小美當天為第一天上班，男子竟利用小美人生地不熟之弱勢處境，強行撫摸小美胸部、下體及強吻行為，致小美身心受創失衡，精神上遭受痛苦至鉅，故判男子賠償小美80萬元。