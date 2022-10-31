南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏意外至今釀成154人死亡、149人受傷。一名在梨泰院工作的20多歲男子表示，當晚大約扛了50具遺體，當下心裡只想著要多救一人，他也聽見遺體堆下傳來「救救我」的聲音，幸運救出一名傷者。

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏事件釀成數百死傷。

韓聯社報導，截至今（31）日上午6時，梨泰院踩踏事件一共造成154人死亡、149人受傷，共303死傷。死者中有26名外國人，國籍包括伊朗、中國大陸、俄羅斯、美國、日本、法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克、斯里蘭卡；傷者中有33人重傷、116人輕傷。

韓聯社採訪到一名在梨泰院工作的20多歲男子，男子表示當晚他大約扛了50具遺體，因為沒有擔架，所以他和其他人赤手空拳地搬運遺體。

他說當下只想到要「多救一人」，窄巷裡迴盪著「救救我」的聲音，而他也在遺體下聽見有人呼喊「救救我」，他也順利將那名傷者從遺體堆中拉出來，「我真的很感謝能夠救活1個人。」

男子工作的店面就位在發生踩踏意外的窄巷對面，他說每年萬聖節都會來梨泰院，但是今年的人潮和往年不同，窄巷就位在地鐵梨泰院站的1號出口旁，當晚地鐵站已經人滿為患，需要20分鐘才能走出站。

男子也試圖說明為何在救難人員已經開始為滿地傷患急救時，仍有民眾在旁跳舞狂歡，他說在酒精及節日氣氛催化下，可能很多人以為是萬聖節表演。

男子於凌晨過後回到店裡繼續工作，一直到早晨7時才回家。

報導指出，男子在採訪過程中多次表示「非常悲傷」，因為死者多和他同齡，他說當晚在場的每個人都抱持著「我必須活著」的心情與意志。

他拒絕透露自己的本名及拍照，強調自己不是「英雄」。