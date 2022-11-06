烏克蘭南部已被俄羅斯佔領的赫松州（Kherson）有一名烏克蘭護士穆德蓮科（Tetyana Mudrenko），她因多次公開怒嗆俄軍，包括大聲咆哮當地只屬於烏克蘭等，遭到俄軍綁架、公開絞刑處決，遺體還被掛起示眾。

傳出俄軍撤出赫松。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《太陽報》（The Sun）引述《金融時報》（Financial Times）報導，赫松州斯卡多夫斯克鎮（Skadovsk）56歲的身障兒童護士穆德蓮科與丈夫阿納托利（Anatoliy）10月在自家花園時，突然被俄軍綁架，房屋也被洗劫一空。

Tetyana Mudrenko from #Skadovsk, Kherson region was hanged by #Russian occupiers for her pro-#Ukrainian position, reports the Media Initiative for Human Rights. On October 7, she was abducted along with her husband. pic.twitter.com/hkYZk2wSVK — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

穆德蓮科的雙胞胎姊妹霍娜（Natalia Chorna）表示，穆德蓮科經常公開對罵俄羅斯士兵，甚至在街上咆哮「斯卡多夫斯克是烏克蘭的」，霍娜常要穆德蓮科低調，別再公然嗆俄軍，不過穆德蓮科依然故我。

她回憶春天某一次，穆德蓮科又公然對罵一群戴著頭套的俄羅斯士兵，她直直看著士兵的眼睛說：「你們在這裡幹嘛？你們要射我嗎？」

霍娜在俄軍4月佔領赫松前不久就搬回老家、烏克蘭還控制的第聶伯羅（Dnipro），不過穆德蓮科仍留在當地。她說這件事發生後幾周，她就接到來自斯卡多夫斯克的電話，目擊者說穆德蓮科被俄軍拽到街上公然處決，她說穆德蓮科被處以絞刑，俄軍往她的嘴巴裡倒了一些東西，然後就在法院門口前將她絞刑示眾。

穆德蓮科的丈夫阿納托利並未被處死，他後續被釋放為妻子下葬，不過身上有被毆打的痕跡，一隻手臂也斷了，他目前下落不明。

據悉穆德蓮科的死因為機械性窒息（mechanical asphyxia）。

烏克蘭非營利組織「人權媒體倡議」（The Media Initiative for Human Rights）曾在10月中證實穆德蓮科的死訊及死因。