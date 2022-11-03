11月26日九合一選舉投票在即，無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰昨猝死，中選會依選罷法公告停止嘉義市第11屆市長選舉，重新排定選舉投票日期。國民黨團今召開記者會表示，依選罷法第38條規定，來得及在11月26日投票，呼籲中選會維持原投票時間並保持行政中立，不要因特定政治考量延期選舉。

國民黨團總召曾銘宗表示，對於黃紹聰候選人過世，國民黨團感到遺憾，並表達哀悼。不過國民黨認為，嘉義市長選舉還是應該在11月26日舉行，若市長選舉與其他選舉分開日期舉行，需要動員有形無形社會成本難以估計，呼籲民進黨的黑手不要伸入獨立機關，讓中選會依法行政、專業考量，公告11月26日如期舉行嘉義市長選舉。

國民黨立委賴士葆指出，依據選罷法第38條規定，候選人的登記要在投票日20天前公告，登記期間不可以少於5日，現在距離11月26日還有23天，所以時間是來得及的，候選人都已經動用資源選舉，所以呼籲中選會為了社會成本的考量，不需要再花錢延期選舉。

國民黨立委陳以信強調，距離選舉還有23日，只要中選會今天決定、明日公告，就還來得及，質疑若中選會有特定不同的政治考量，不願意在今天做出決定，明天就辦理候選人登記，如期在11月26日完成嘉義市長選舉，恐用政治思考為特定候選人打延長賽，讓獨立機關變政治工具。