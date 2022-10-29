針對國民黨立委陳超明29日公開站台支持鍾東錦，國民黨主席朱立倫29日下午赴苗栗縣政府文觀局中正堂參加國民黨建黨128周年，苗栗縣黨部黨慶活動時表示，對於黨員相關行為，考紀會都會根據規定辦理，但目前最重要的，他呼籲全體同志在最後階段，大家都能團結起來支持謝福弘。

朱立倫表示，這次國民黨在全台灣每1位都是提名清清白白實實在在的候選人，這是國民黨堅持的原則，我們也相信這個以後會獲得全台灣選民的認同，謝福弘清清白白實實在在而且腳踏實地，在地方服務幾十年，我相信在最後的關鍵，苗栗所有的藍軍的支持者都會團結起來，都會支持第2號的謝福弘。

對於過去的同志，他不願意多說什麼，我還是堅持原則，國民黨不是只有苗栗縣，我們必須要堅持原則，全台灣都在看，我堅持的原則是全台灣都一致的，不是針對任何個人，而是國民黨必須要面對全民，最後一定會獲得全民的支持，對於陳超明替鍾東錦站台，考紀會都會根據規定辦理，但最重要的，他呼籲全體同志在最後階段，大家都能團結起來支持謝福弘。