食藥署昨晚突襲宣布通過高端疫苗有效性審查惹議，國民黨文傳會主委洪孟楷今呼籲，衛福部應公開與會專家學者名單、高端疫苗繳交保護效益文件、與會議討論過程3項資訊，應展示會議紀錄讓國人了解是真實討論？還是有人護航放水？

洪孟楷表示，專家學者既然背書高端疫苗有效性，就應公布名單與審查過程，讓學者專家為自己的判斷負責；美國之前疫苗緊急使用授權（EUA）審查採全程線上直播，台灣即使做不到，那至少事後公布相關資訊讓全民檢視。

洪孟楷說，高端保護效益審查，牽扯「國人納稅錢、施打高端安全性、疫苗施打集體保護力」，無關政治，卻事關國人權益，絕不能等閒視之，不能放任衛福部深夜10時僅以一紙新聞稿，就要回應花40億餘元公帑，關乎人民健康的議題。

洪孟楷認為，行政院長蘇貞昌今日受訪稱「科學事實不需政治口水」，那就更應該公布上述3項資料，讓數據說話，國人有知的權利。

洪孟楷表示，政府採購500劑高端疫苗，卻有高達3分之1，近170萬劑無人施打要銷毀，這些民脂民膏，高了股價、卻讓納稅錢都入水溝，這決策誰要負責？

洪孟楷說，有些民眾之前礙於無疫苗可打，所以施打高端疫苗，政府也應讓它們了解打入什麼樣的疫苗進體內；之前政府一直強調集體保護力，打高端疫苗族群占台灣約10分之1，施打後體內抗體到底高低為何，國人也有權利得知。