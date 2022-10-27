【立綱氣象報報】輕颱路徑變數多 高壓影響轉向角度│中視氣象 20221027

周末好天氣又要掰了，受到東北風影響，今晚起桃園以北、東半部開始出現局部陣雨，而周日晚起颱風「奈格」逼近，一直到下周三（11/2）北部、東半部皆有顯著降雨，以目前資料預估，可能於30日或31日發布海警；31日、1日發布陸警，若陸警發布後，颱風假的機率也會增加，但氣象局強調，目前變數仍大，有待持續觀察。

氣象局指出，今晚到明日桃園以北及東半部降雨機率增加，要留意局部陣雨，新竹以南則是多雲到晴的天氣。周末兩日東北季風吹拂，迎風面有較大雨勢，而從30日到下月2日，受到颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春有陣雨、要提防局部大雨，可能有紫爆級的雨勢，但降雨大小和區域不確定性較大。

氣溫方面，明日各地早晚偏涼，低溫約21、22度，白天北部、東北部大約在25到27度，其他地區高溫仍有28到30度，中南部日夜溫差較大。

氣象局資料顯示，今（27日）晚東北風增強，迎風面水氣較多。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，今年第22號颱風「奈格」今日下午位置在鵝鑾鼻東南方海面，將先朝西北西移動，周末來到呂宋島，環境有利其發展，預估29日、30日時達中颱，31日靠近台灣時，將降為輕颱。

氣象局指出，依照目前路徑推估，氣象局可能於30日或31日發布海警；31日、1日發布陸警，若陸警發布後，颱風假的機率也會增加，不過氣象局再三強調，目前變數非常大，仍需持續觀察。

氣象主播戴立綱表示，隨著東北季風增強，北部、東部今日晚間天氣轉涼有雨，尤其基隆、宜蘭、北花蓮要注意陣雨。預估颱風「奈格」明後天接近菲律賓南邊島嶼區，對其影響最大，其路徑有北轉可能，但若碰上北方冷高壓系統南下，颱風可能會無法接近台灣，將直接往香港或是海南島的方向前進，29日再來觀測會比較準確。