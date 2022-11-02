新北市2019年加入「PPCA脫煤者聯盟」，宣示2023年成為無煤城市，不過新北市最後一座燃煤鍋爐10月順利退場，提前達成無煤城市目標，實踐脫煤者會員承諾，邁向永續發展目標，也朝2050淨零碳目標邁進。

環保局長程大維表示，為減少環境汙染與氣候變遷問題，新北全力執行永續韌性城市策略，考量燃煤所排放汙染物不僅有懸浮微粒、硫氧化物，更有重金屬及戴奧辛，對於市民危害更甚於其他汙染源。

程大維說，市府跨局處合作推動及業者努力，新北市中小型燃煤鍋爐2019年底前就已全數退場，而針對轄內4座燃煤汽電共生機組亦規畫期程陸續退場，最後一座燃煤汽電共生機組原訂今年12月退場，業者主動提前於10月退場，新北市也提前實現無煤城市的目標。

環保局表示，除燃煤鍋爐及燃煤汽電共生機組均已退場外，新北針對電廠管制也是全國最嚴，電廠雖是中央權責範疇，但新北另加嚴電廠空氣汙染物排放標準外，並要求電廠設置汞連續自動監測設備，即時守護民眾健康。

環保局說，市府今年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，共計推動80項計畫，燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣並加裝空汙連續自動監測設施、燃煤汽電共生機組退場等能源轉型政策，新北市細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度已從2018的15.3µg／m3降至今年9月的10.5µg／m3，已符合國家空氣品質標準(15µg／m3)。

且環保署公告新北市去年起PM2.5由原本三級防制區提升至二級防制區，空品改善顯著，並減少113.8萬公噸碳排放，未來也將持續整合中央政策和地方經驗，推動產業轉型及減排，致力空品改善及永續減碳。