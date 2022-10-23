「台灣第一名媛」孫芸芸育有一對子女，小孩都已成年，但仍維持著天使臉孔及魔鬼身材，完全看不出已經44歲，時常在社群上分享美照的她，昨（22）日PO出和女兒廖思惟（Trinity）的合體照，兩人穿著背心配牛仔熱褲，根本是「神複製」畫面，讓孫芸芸寫下「一樣一樣」。

孫芸芸近日在社群PO出與22歲女兒廖思惟同框照，2人都穿著白色背心、藍色牛仔熱褲，孫芸芸還嘟嘴臉同時貼著廖思惟，並擺出一樣姿勢，使絕美長腿盡入眼簾，而保養得宜的孫芸芸一點都不像44歲，完全像是姊妹合體。

孫芸芸同時在文內打上「一樣一樣，寶貝」，並標註女兒[email protected]，而，廖思惟也留言「U told me to twin w u （妳告訴我要和妳當雙胞胎）」，孫芸芸在留言比YA、吐舌頭的表情符號，透露母女倆私下真實互動。

粉絲看到照片後紛紛留言，「這對姐妹也太美了」、「姐妹無誤」、「分不出誰是姐誰是妹」、「望女兒長大可以像姐妹」、「分不出來了，都好美喔」、「雙胞胎妹妹私下都叫你姐姐嗎？」、「美麗的姐妹花」、「大長腿」、「天啊！歲月是在芸芸身上停止嗎？」、「這是複製腿嗎？」。