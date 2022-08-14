大楓（左）、李易雙胞胎兄弟上《同學來了》分享趣事。（中天綜合台提供）

網紅雙胞胎艾軒、艾宸長相甜美可愛。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（15日）晚9點播出「世界上另一個一模一樣的我不是複製人！我們是雙胞胎！」主題，主持人阿Ken透露有和雙胞胎交往過的經驗。

阿Ken表示曾遇過一對漂亮的雙胞胎姊妹，但姊姊已有男朋友，他便轉向去追妹妹，這話讓全場來賓聽了罵他「渣男」，阿Ken解釋：「因為我要去追姊姊的時候，根本不知道她們是雙胞胎，後來發現她們是雙胞胎，就覺得老天爺好像又給我一次機會。」

但這理由不被買單，更勾起網紅雙胞胎姊姊艾軒的不好回憶，「我一開始還很開心有男生跟我告白，我就說因為還沒有很熟，要再多相處一下，結果他就說他密錯人，而且他後來追不到妹妹（艾宸）又來追我，我就不接受。」

李易與雙胞胎哥哥大楓外貌相似程度，連枕邊人都會認錯。大楓就爆料六月不僅經常罵錯人，還時常打電話給他，就為了確認：「她問我是不是在吃飯？我說妳怎麼知道，她說因為朋友打給她，說看到妳老公在跟別的女生吃飯。」

而李易則是差點毀了大楓的蜜月之旅：「大家都知道我老婆是誰，他比我晚2年結婚，他們去度蜜月是跟團的，就有來自四面八方的聲音說，『那不是李易嗎？結婚沒多久又再娶』，搞得我大嫂很尷尬，莫名其妙變成小三。」