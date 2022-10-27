「台灣第一名媛」孫芸芸44歲仍保有少女臉蛋和魔鬼身材，時尚品味受到不少女性追捧，而她的大女兒廖思惟（Trinity）遺傳媽媽好基因，同樣擁有精緻美貌和火辣身材，目前人在澳洲念書的她，常會透過社群分享近況，近日她曬出性感美照，完美S曲線一點都不輸給媽媽。

只見廖思惟穿上咖啡色比基尼，不僅背後僅有一條線，讓她露出大片裸背，白皙春光全看光，且比基尼似乎太小件，「南半球」完全包不住，跑出來見客，火辣身材讓網友看了全暴動，完全不輸給媽媽孫芸芸。

自從孫芸芸讓漂亮女兒廖思惟曝光後，她的一舉一動就受到外界高度關注，雖然不是藝人，但承襲父母好基因和時尚品味，IG也擁有超過15萬粉絲追蹤，而她和媽媽站一起就宛如雙胞胎，時常引發話題。

不過為了維持好身材，廖思惟也曾過度減肥，導致狂掉頭髮，還把身體搞壞，要到醫院打針補充鐵質，還因為營養不良嘴巴腫起，讓她體認到健康的重要，因此現在已增重到快50公斤，也呼籲網友不要把她當範本，「因每個人的身體需求都是不一樣的」。