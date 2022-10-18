「台灣第一名媛」孫芸芸有著天使臉孔及魔鬼身材，21歲就嫁給微風集團董事長廖鎮漢，兩人育有一對子女，婚後的孫芸芸以優秀的時尚品味聞名，外貌完全看不出今年已經44歲，纖細的身形宛如少女，母女倆同框時，更被誇根本是姐妹；近日孫芸芸PO出海灘照，辣曬好身材，令網友看到臉紅心跳。

名媛孫芸芸今（18日）曬出在海邊度假的美照，孫芸芸將亮麗長髮綁起，戴了一頂棕色棒球帽和墨鏡遮陽，僅露出半張臉，身後是蔚藍海岸和沙灘，天氣看起來相當晴朗，她穿著平口比基尼，胸前春光一覽無遺，休閒中又帶點性感，身上的飾品來自她創立的飾品品牌YUN YUN SUN Jewelry，一個手鐲要價2萬2千9百元台幣。

悠閒的渡假氣氛讓許多人羨慕，好友怡亨酒店千金也是momo's march的創辦人盧南君直問：「請問妳要曬到什麼時候」，女兒廖思惟則開孫芸芸的動作玩笑「脖子痛？」，許多網友留言「連腋下都美」、「小乖好美」、「美到不行」、「辣妹」、「好完美的妳」、「沒有一絲贅肉」。

孫芸芸被讚腋下很美。（圖／aimeeyunyunsun Instagram）

過去有網友好奇孫芸芸時常在海邊拍照，但頭髮依舊很乾，詢問是否有下海玩水，孫芸芸則大方坦承：「當然沒有！」表示拍出美照的秘訣是保持乾燥，並且待在岸上，才能拍出完美髮型和服裝。而孫芸芸身材這麼好的訣竅是對食材很講究，藜麥、酪梨、藜麥、小番茄、甜菜等食物會經常出現，對維持身材有很大益處。