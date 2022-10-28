安溥推出《9522》專輯，記錄了她14歲到17歲的詞曲創作。（粘耿豪攝）

安溥將於12月24、25日在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」十週年演唱會。

安溥「潮水箴言」演唱會開紅盤，十分珍惜票房帶來的祝福。。（粘耿豪攝）

安溥《9522》專輯已全面數位上架，實體專輯12月12日推出。（粘耿豪攝）

安溥今年初恢復單身，獨力撫養3歲兒子，也全心投入工作，不僅帶著全新專輯《9522》回歸樂壇，更將於12月24、25日攻蛋舉辦「潮水箴言」十週年演唱會。被問到如何兼顧歌手與媽媽身分，她坦言「任何事只能盡力兼顧，不可能完美兼顧」，回到自己生活裡有太多失敗或無解，她也開誠布公「認敗」。

今年是安溥轉變巨大的一年，除了成為單親媽媽，她也同步忙於宣傳新專輯及籌備演唱會。她日前與兒子一起確診，讓她很錯愕、也挺自責，當場流淚了，「我在高燒的狀況下，要照顧一個高燒的小孩，燒到第二天晚上我就想是不是該叫救護車，一起去住院好了」，但她擔心浪費醫療資源而在家硬撐。

她說，幸好兒子二天就康復了，但自己卻持續高燒，一度連去倒杯水的力氣都沒有，當時兒子貼心對她說：「我會照顧妳！妳可以起來幫我倒蘋果汁了嗎？」讓她感動又好笑。她也自曝曾在蘋果汁裡加白開水，被兒子一喝就識破：「味道怪怪的？」她馬上坦承：「對，我摻水！我希望你健康一點。」

母子關係信賴但不過度彼此依賴，她舉例第一次教兒子學過馬路，事先花了好幾周陪他去看馬路，「等他準備好了要過馬路，我們就試試看。他觀察好才會發動，我也是一個很擅長陪別人準備好的媽媽。」

安溥近來工作及演出邀約眾多，在安排工作前她也會事先詢問兒子：「我這禮拜可不可以兩天晚上10點回家？」力求在家庭與事業之間取得平衡，「我想把工作當第一順位，我也想要把小朋友當第一順位，所以我這次宣傳期開始的早、結束的晚，我就退而求其次慢慢來。」

41歲的安溥，2019年與導演老公結婚，兩人於今年1月離婚。是否已度過療傷期？安溥說：「我如果做了決定，已經過了最悲傷的時候。」表示在簽字前花了半年多整理思緒，理解「受傷的感覺跟誰傷害了我是無關的」，她甚至善良的說，「我沒有把自己照顧好，所以別人可能刺傷我」，所以「彼此會有衝突，只是剛好遇到。」

對安溥來說，婚後最困難的不是身份調適，而是「剖腹恢復期」對於身體改變的感傷。她產後體質改變，加上帶小孩很難睡過夜，長期欠缺睡眠，一直長針眼跟蕁麻疹，而且傷口導致發聲位置改變，「我是剖橫的，腹部沒辦法施力」，讓她憂心：「我的體能會不會回不來了？」只好偷時間散步、做伸展，重新訓練自己。

如今她以最佳狀態回歸樂壇，即將在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」演唱會，門票開賣當天第1場8分鐘完售，第2場也售出9成，票房告捷讓她相當開心，「你想要做藝術作品、你希望設計的很細膩，真的要有很好的作品，需要很穩定的票房，這樣我就扛的起我的團隊。」她表示「做演唱會真的就是誠心誠意」，十分期待與歌迷共度耶誕節，也認為這次宣傳期很有意義，「我比誰都珍惜今年可以跟團隊密切相處，可以讓我見見世面的人。」

至於未來是否仍期待愛情？她理智說：「不會。我從小到大沒有期待談戀愛。」現階段最重要的就是家人、朋友，生命中最甜蜜的時刻也都是朋友陪伴度過，讓她對愛情看很淡，「愛情就是很深刻的人際關係」。