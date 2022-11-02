張信哲今宣布將於明年2月25日3度登上小巨蛋開唱。（潮水音樂提供）

張信哲將3度登上台北小巨蛋開唱，心情興奮又期待。（潮水音樂提供）

張信哲2日宣布將於明年2月25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」。他時隔4年、第3度攻蛋，表示這幾年因為疫情無法與世界各地歌迷相聚，因此對於這場演出很興奮又期待，同時親力親為參與所有環節，在舞台、服裝設計等都特地邀來最新潮的團隊致力打造「未來感」，更將為台灣粉絲打造全新演出曲目，誓言要滿足所有年齡層聽眾的青春記憶。

他預告演出的硬體機關全面升級，將以移動變幻的建築理念，呈現多元空間的基礎舞台設計，還重金引進「智能旋轉巨塔」能夠於有限的舞台空間之上築構出更多元的演出可能性，呈現華麗多變的演出效果。

「未來式2.0世界巡迴演唱會」演唱會門票將於19日於開麗售票啟售，3度唱進小巨蛋的他，開心喊，「信心滿滿」，演唱會取名為「未來式2.0」，代表著不停挑戰自己、創造未來的張信哲，獻給大家前所未有、全新體驗的精彩演出。

他還分享「未來式2.0」演唱會籌劃時，不僅是想規劃升級後演唱會版本，更想延續未來式這個主題最初的概念，「未來無以預測，音樂依然前行，這也是我和製作團隊想對好久不見的歌迷朋友們信心喊話」，並感性說：「無論這幾年因為疫情的影響，有很多困擾和不便讓未來變成未知，但音樂依然是一種在撥開雲霧前，你、我能說服自己繼續向前的解答。」