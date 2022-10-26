一名女網友找對象抱持著「男生要付錢」心態，與前男友分手就是因這想法不合，日前她用交友軟體認識一名男子，直接問對方能請客吃飯嗎，對方說傾向AA制，她說「才幾百塊的東西」怒嗆對方小氣，甚至想放生對方，她強調每個人價值觀都不同，跟家庭背景也有關係，相信自己能找到相同想法的對象。

該女網友在Dcard發文，她先前與前男友是遠距離戀情，某次情人節時，她不斷暗示對方其他男生都送女友好多禮物，希望對方能大方點，沒想到他們吃完日本料理後，她就遭對方討1千元，讓她相當不滿，直說「男生就是該幫女生付錢」，分手一陣子後她決定用交友軟體找「價值觀」相近的對象。

該女網友近日透過交友軟體認識一名男子，某次她嘗試試探對方想法，問說可以請她吃飯嗎？對方說目前是工讀生無法負擔，還說哪有人開口就要求請客的，她說男生請客很基本，且第一次約會通常是男方出錢，對方最後直言這想法很怪，她回應「才幾塊錢的東西」嗆對方很小氣，甚至考慮要放生對方。

該女網友最後強調每個人價值觀都不同，與家庭背景也有關係，她相信自己會找到有相同想法的對象；其他網友留言「妳適合繼續單身，或者適合做躺著就好的工作」、「公主病下去」、「哎，這種整天想找男生出錢的女生，乾脆去找包養吧」、「我也都AA，坦白講，我的條件就算給女生養也會交得到女朋友，幹嘛幫你買單？」