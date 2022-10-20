難道結婚了就不能愛漂亮嗎？近日一位人妻發文抱怨，表示自己平常就很在意外表，每個月都會花自己的錢去「進廠保養」，頭髮、健身、美甲、睫毛，一處不漏， 但也沒少花錢在婚姻上，買房、買車、育兒都是她和老公辛苦的結晶，沒想到婆婆竟對她愛漂亮的行為嫌棄不已，不斷酸言酸語，「誰誰誰的媳婦都沒在打扮的，人家錢都花在栽培小孩身上」、「平常省一點，不然以後日子會很苦」，讓她超傻眼直呼根本是奇葩自卑公婆。

因為愛漂亮被婆婆針對。（圖／翻攝自Dcard）

日前一名人妻以「跟不愛漂亮的結婚比較省錢？！」為題，在大學生論壇《Dcard》中發文，表示老公本來就討厭回公婆家，也不喜歡和自己爸媽相處，而身為媳婦的原PO為表孝道，還是答應公婆會定時回去陪他們吃飯，沒想到居然因為「愛漂亮」這點被酸言酸語，婆婆不斷針對她的外嘲諷，「你這樣每個月要額外花不少錢吧」、「 誰誰誰的媳婦都沒在打扮的，人家錢都花在栽培小孩身上」、「平常省一點，不然以後日子會很苦」，甚至連原PO媽媽也不放過，「你媽媽也是那麼美愛漂亮，所以才要當職業婦女」，明明是想吃飯，卻只吃了一肚子火氣回來，氣得原PO直喊，「奇葩自卑公婆，無所不在」。

網友建議原PO遠離這種公婆。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友們紛紛留言回應，「呃人家就不喜歡妳，妳沒事找不自在幹嘛」、「該開心的是老公不會硬要妳跟他家人好 要不然有些公婆不好相處，老公還硬要孝順外包的那種才是真正悲劇」、「你是個美麗心善又孝順的女子，但有些人就是沒有福氣讓你對他們好，放生公婆吧」、「回她：不漂亮生出來難看更沒前途」、「不要沒事找事做，如果對方是這種態度對你那也不用客氣了」。