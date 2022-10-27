一名女網友的閨蜜日前看到女網友PO出被男友刮痧照片，私下傳訊息向對方男友說「都沒人幫我按摩」，還問對方改天也幫她刮看看，遭對方婉拒；該女網友後來質問閨蜜，閨蜜解釋只是開玩笑，還嗆「以為每個人都在肖想妳男友喔，又不帥」，2人最後友情破裂。

該女網友在Dcard發文，她的一名國中同學兼閨蜜日前看到她PO出被男友刮痧照片，私下傳訊息問原PO男友平常都會幫忙刮痧嗎？還說自己脖子肩膀超痠「都沒人幫我按摩」，問原PO男友「你改天也可以幫我刮看看」，遭對方婉拒，閨蜜才說是開玩笑，還要對方別跟原PO說，「畢竟她很愛森氣（生氣）」。

男友當下對閨蜜說這樣不好「賣修害」，還說女友愛生氣是他寵出來的，男友事後把對話截圖給原PO看，原PO臉綠質問閨蜜，閨蜜則解釋只是開玩笑，還說「以為每個人都在肖想妳男友喔，又不帥」，她坦承不該跟對方男友開這種玩笑，但不解對方為何如此憤怒，2人最後不歡而散，讓原PO傻眼。

其他網友留言「可能每個閨蜜的相處模式不同，但就我自己而言，我不會想接近我閨蜜的男友，幾乎零交流，私下都不會聯繫」、「要刮痧不會自己去買來刮喔，這朋友不要也罷啦還肖想妳男友」、「好扯喔，他在理直氣壯什麼，放生」、「被拒絕惱羞成這樣有點可憐，可能顏值不高找不到男友刮痧」。