新加坡歌手黃湘怡2011年與「金色三麥」小開葉學澤結婚，近日爆出婚變，對此，雙方暫無回應。據了解，前夫葉學澤與黃湘怡早在4年前就已經分居，離婚後仍保持友好關係，兩人也各自也有了新的感情對象。

據《鏡週刊》報導，黃湘怡在與丈夫離婚後，認識比大她7歲的英國男友，名叫Jon，從事藥界領域的工作。Jon在上海與新加坡都住過，算是了解東方文化，但有趣的是，一開始交往時Jon根本不知道她曾經是藝人，不過兩人依舊甜蜜，而黃湘怡也已經早就見過男方家人。

而女方家也禮尚往來，曾經集體出遊英國拜訪黃湘怡與英國男友，一同看足球等活動，甚至還一起度過母親節，看得出女方親友已經接納這個新對象。此外，黃湘怡的新歡英國男友在之前的婚姻也有一對雙胞胎，但黃湘怡也選擇大方接受，展現追愛的勇敢與決心。

另一方面，葉學澤的感情狀況也有不錯的發展，有了穩定交往的女友，還有人看過他公開與異性的親暱貼身合照，不過葉學澤卻在今年父親節落寞透露道：「生日剛好是父親節，今年我的兩位最愛都不在我身邊，所以沒什麼想大肆地慶祝」，相對黃湘怡的社群網站，反而呈現完全不同畫風。