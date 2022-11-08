今年已經有大約12家英國能源供應商倒閉，因此，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）準備在「第27屆聯合國氣候變遷大會」（COP27）會後宣佈與美國達成一項重要的天然氣協議，美國將向英國承諾提供的液化天然氣（LNG）。

綜合外媒8日報導，美國將向英國承諾提供約100億立方米的液化天然氣，並補充說，這項處於最後階段的交易預計將在1, 2週內完成。

英國國家電網公司（National Grid）此前曾表示，英國保障供應的能力將取決於其天然氣價格是否足夠高，以吸引歐洲以及卡達和美國等國家向英國出口液化天然氣。

蘇納克7日在COP27氣候變化峰會上表示，戰爭可望加速讓世界擺脫化石燃料的努力。而今年稍早的時候，美國同意向歐盟提供150億立方米的液化天然氣，以幫助其擺脫俄羅斯的能源供應。

《天空新聞》（Sky News）先前曾報道，英國政府官員正在與美國主要的液化天然氣供應商就一項加強能源進口的交易進行談判。而英國前首相特拉斯（Liz Truss）上個月在《泰晤士報》上投書了一篇專欄文章，呼籲歐洲在冬季保持能源出口。

近幾個月來，隨著烏俄戰爭、各經濟體從新冠疫情中重新開放，以及亞洲對液化天然氣的高需求，降低了歐洲能取得的供應，天然氣批發價格飆升。今年已經有大約12家英國能源供應商倒閉，影響了200多萬客戶。