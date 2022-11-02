新竹市選情近日生波，國民黨候選人林耕仁開記者會指控民眾黨候選人高虹安聘男友當公費助理，遭高強力反擊駁斥，更嗆林「當選機率低」。對此，資深媒體人黃揚明認為高嗆林「當選機率低」，是犯了政治操作上的大忌外，也預測在非綠陣營分裂的情況下，恐對民進黨候選人沈慧虹非常有利，「新竹綠營持續執政機率大增」。

黃揚明今（2）日直言，若林耕仁的相關指控有問題，高虹安只需說清楚就好，「不需要扯對方當選機率之類的」，他也引用了經典港片《食神》的台詞：「他高傲，但是宅心仁厚。他低調，但是受萬人景仰。」表示即使身為成就優異的菁英而高傲，也要宅心仁厚，尖酸刻薄的話，大可不必。

黃揚明也預測，在目前新竹市非綠陣營分裂，且高虹安、林耕仁互咬的狀態下從選情角度研判，確實對民進黨候選人沈慧虹非常有利，綠營持續在新竹執政也機率大增。

黃揚明另外提到，綜合相關法規，若高虹安的助理純粹掛名，沒有從事其助理工作就領取公費，當然可能有詐領助理費之嫌，但若她能證明其真實工作情況，就算該助理有其他兼職，也都是合法的，因此除非有不倫等問題，否則「男朋友問題」就只是高虹安的私人事。