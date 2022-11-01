在戀愛中，因期望另一半能更上一層樓，所以會用嘮叨方式，就是希望對方可以知道自己不足的點在哪邊，《摘星工廠》運勢專欄指出處女女、金牛女、巨蟹女因為愛你才會一直碎念，為了彼此關係能更加穩固。

▍處女女

處女女不僅對自己的要求高，對男朋友也會如此，在日常的相處中，會習慣性的要求男友不斷的改變自己，總之，哪裡覺得不對，就會說出來，如果是外人會看到的地方，更是會要求，嘮叨是她們表達關心的一種方式，如果是別的男人，她才懶得管。

▍金牛女

金牛女對完美也有著超高追求、超深執念，而且要求起來會非常嚴苛，男友的一點點問題，金牛女都不會忍，想說就說，而且希望對方能改掉，倘若對方不情願，沒反應，金牛女便會開啟抱怨模式，一有機會就說個不停。

▍巨蟹女

很在乎安全感，很期望另一半能更上一層樓的巨蟹女，總是會有意無意地提醒並暗示男友應該怎麼做，倘若男友只顧自己，沒想照著意思做的話，巨蟹女會開啟媽媽模式，不停的嘮叨，一切都是為了彼此關係能夠更好。