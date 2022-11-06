中天綜合台《同學來了》明（7日）晚9點將播出控制狂主題，主持人安心亞對控制狂的惱人行徑忍不住怒喊：「我就是很叛逆的人，為什麼要控制我？聽到說『我這樣是為妳好』就很有壓力。」無尊也分享自己的「受害」經驗：「我都會被另一半控制得死死的，忍讓到最後就被劈腿，所以我發誓這輩子不要再當被控制的人。」

但他也好奇安心亞對另一半是否會有控制欲？安心亞則語出驚人：「我就算會控制也控制不了你（阿Ken），雖然這樣講聽起來怪怪的。」阿Ken聽了立馬笑說要安心亞「試試看」，「她會控制的就是她自己，因為她自我要求很高，譬如這表演難的要死，但她就是會堅持要做到。」

哈孝遠則抱怨至今都難逃姊姊哈平遠的掌控：「我媽把我所有積蓄都給我姊管理，她自己決定幫我買房子，完全沒跟我講，就直接從我帳戶把頭期款轉給人家！」不僅如此，哈孝遠連思想都被控制：「我是單親家庭，我媽有些追求者，有叔叔人很好，送我機器人，送我姊姊禮券，我幾乎直接要叫他爸爸，但我不知道我姊為什麼很討厭他。」

哈平遠則解釋：「那時候我有點叛逆，覺得到底是要討好我們什麼？」哈孝遠更補充當時還被哈平遠「催眠」要站在同一陣線上：「我姊突然把我抓過來說『你很討厭他』，講第3次之後，我不知道為什麼就說『那我們怎麼弄他』？她說用水槍噴他，我就去噴那個叔叔，然後我媽這段桃花就沒了。」