【全程字幕】高虹安捲男友公費助理案 柯文哲「一句話」狠批藍綠抹黑 @中時新聞網 ​

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆聘任男友擔任公費助理，引起討論；對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲嘆，這打的太離譜，從研究所打到大學、高中、補習班，再打到資策會，現在還打人家私領域，實在是太過分了。

高虹安近期被國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料聘用男友為公費助理，對於指控，高虹安表示，於立院聘用助理及支付薪水等費用，皆依規定辦理。

柯文哲認為，這是高虹安的私領域，從研究所打到大學、高中、補習班，再打到資策會，真的太過分了。