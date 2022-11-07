高虹安將相關事證貼滿了整面牆。（葉家瑋攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安被對手國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，捲入詐領助理費、人頭助理等爭議。高虹安今天（7日）召開記者會，貼出了整面牆的李前助理相關工作證據，李前助理的委任律師鍾維翰也說明，既然確定有工作事實，要怎麼運用勞務所得就屬於個人意志，對於犯罪沒有任何關係。高虹安表示，稍後會整理相關事證致調查局北機站送交證據，同時對媒體報載中的檢舉人進行提告。

高虹安表示，這段日子裡花了很多時間整理相關證據，回顧選舉這幾個月來，遭到的造謠抹黑事件超過30件，許多夜晚都疲於奔命的整理像是10年前的電子郵件、證明自己清白的證據，但當好不容易證明了清白，對手卻已經要往下一個抹黑議題前進。

高虹安指出，李前助理的工作時間為2020年2月至2021年3月，工作內容包括高虹安的行程隨行、司機、公務手機聯繫等，而李前助理的手機號碼與自己相同，是因為留下的是公務手機。李前助理也擔任主要的社群管理、各地選民服務處等，高虹安也貼出眾多照片、對話內容截圖做為佐證。

高虹安說，目前準備了12位證人，會將所有相關事證呈交給檢調單位查核，並同時對部分媒體報導中提供不實惡意訊息的檢舉人提出加重誹謗、意圖使人不當選、公然侮辱、妨害名譽等罪名。

高虹安委任律師陳宗豪表示，詐領助理補助費的主要癥結點為是否有確實擔任助理工作，與助理本身是否有間值一點關係都沒有，目前案子已送往北基站立案偵查，一切將尊重調查官，高虹安也願意主動向調查官說明案情。

李前助理委任律師鍾維翰認為，李前助理已提供了諸多證明自己有實質負責助理工作，許多人也願意出面當證人。關於李前助理有將款項捐給特定政黨，既然李前助理確實有做助理工作，他所獲得的勞務報酬要如何運用，這是屬於個人意志使用個人財產，與犯罪沒有絲毫關係。另外，勞健保掛在哪一個事業單位之下，從來與是否在此事業單位下工作並無直接相關，還是要回歸本質討論，相信司法單位會秉公處理。