陳美鳳陳美鳳分享「大齡女子」的生活哲學。（LiTV、Mirror皇宣緣提供）

「最美麗的歐巴桑」陳美鳳總喜歡帶給粉絲正能量，高EQ的她很少動怒，即便生氣也忘得很快，三字經更講不出口，「因為我駕馭不了。」但她提到有個至親的人常讓她氣噗噗：「吼，就我助理啦。」語畢工作現場瞬間緊繃，但助理依然老神在在站在原地。陳美鳳細數助理「超欠罵」事蹟，「我跟他講幾點班機，叫他提早出門，但到機場飛機就飛走了，我朋友就先到日本等我4個小時。」

助理也常讓陳美鳳理智「過不去」，陳美鳳說有次交代助理要準時將禮物送給重要的朋友，結果助理途中車禍，無法準時送達，助理竟對她說：「鳳姐如果不要叫我送東西，我也不會擦撞。」陳美鳳一方面掛心助理安全，一方面又被她氣到「消化不良」，「不過還是用別的方式想，謝謝他協助我，他也有辛苦的地方。」

陳美鳳分享「大齡女子」的生活哲學，她認為女生要過的好，並不是建立在「要有男人」這件事上，「我覺得女生年輕時，要努力工作賺錢，能夠經濟獨立是最好，如果有男朋友照顧也很好，但是當妳有能力照顧自己，慢慢年紀大了，妳就可以選擇要做什麼，我愛做哪樣工作？因為妳有能力讓自己生活了。」

陳美鳳認為談戀愛過程是很美的，就算失戀也不要後悔，可以從中找到真理，多了解自己在關係要什麼，就有機會碰到適合的人，她也給出單身建言：「可能時間還沒到，莫慌莫急，努力工作，把自己先打理好！」她也對所有過份關心晚輩的家長喊話：「我們要當一個讓人家喜歡的長輩，不要碎碎唸，緣分真的沒到不能為了嫁而嫁。」

秋冬季節到來，重視保健的陳美鳳，無私分享健康小撇步，她建議外出務必攜帶薄外套外，補充水分也是必須，「譬如說我喝滴雞精，我就會先把鍋子熱後，將兩片薑放在鍋子上，記得不要放油，要乾乾煎的脆脆的，然後再將滴雞精放進，等溫熱時飲用。」