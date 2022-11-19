「天生歌姬」A-Lin歌唱實力有目共睹，這次為第59屆金馬獎頒獎典禮獻唱，登場就用母語帶來電影《太陽的孩子》主題曲《不要放棄》，超震撼的舞台魅力，再次征服全場所有人的耳朵。

A-Lin再次登上金馬獎典禮，獻唱第52屆金馬獎最佳原創電影歌曲《太陽的孩子》的《不要放棄》及《ROMADIW 一起來唱歌》，演唱《一起來唱歌》時，難得小秀舞蹈，加上穩健台風及精湛歌唱實力，讓現場氣氛嗨到最高點，零負評的演出搏得滿堂喝彩。

A-Lin在金馬舞台上的穩健演出，獲得網友一片好評，紛紛留言：「現場唱歌實力太強了」、「真的欠她一座金曲獎」、「這高音太舒服」、「A-Lin就是讓人放心」、「拯救讓人快睡著的典禮」、「A-Lin穩穩地沒問題」、「氛圍真的好棒」、「台風真的穩到爆」。

台風依舊依舊穩健。一身率性打扮，帶來令人動容的《不要放棄》後，A-Lin將豐年祭搬上舞台，演唱《一起來唱歌》小秀舞蹈，嗨翻的氣氛，讓人不自覺跟著一起搖擺，也讓沉悶的頒獎典禮為之一振，替典禮掀起一波高潮。