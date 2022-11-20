金馬59屆今年聲勢浩大，電影題材作品百花齊放，也讓更多人見識到亞洲電影的更多可能。

今年不少作品在獎座上已成為話題焦點，如《智齒》聯合監制謝國豪拿下四項大獎，堪稱場上最風光。

林莉Linli Boutique也是今年金馬獎的注目品牌之一，甚至可說是紅毯收割機。不僅金馬紅毯主持人楊千霈穿上林莉Linli Boutique秋冬高訂系列，以馬毛縫製出禮服自然的光澤度，是紅毯上討論熱度最高的一位；亦或是以《咒》入圍，惜最後與《最佳女主角》失之交臂的蔡亘晏，身上穿的粉紅深V禮服也是出自林莉Linli Boutique之手。而奪下兩項大獎《最佳女配角》和《最佳導演》的《哈勇家》，最佳女配角林詹珍妹和導演陳潔瑤的服裝，也是出自林莉之手。

《哈勇家》－這部以探討原住民部落與平地文化背景碰撞揮灑的電影題材，向來甚少受人關注，但導演陳潔瑤希望能用自己的資源和力量拍出原民部落的記憶和文化，就像她在領獎時說的那段話：「泰雅族女子要求女人要會織布，但我不會，我只會拍電影，今天我用電影，代表我織的這塊布。」聽來令人動容；而同樣領獎的林詹珍妹，以高齡74歲領下金馬最佳女配角獎，她謙虛的說：「沒有想到我能站在這裡，那麼老了還能站在這裡，我很感謝大家，感謝劇組的一家人，感謝原住民。」

曾經在訪問《哈勇家》中的男配角演員張祖鈞時，提到平地與高山部落間的歧視仍舊存在，其實這也代表台灣現今社會的縮影，沒有資源與聲望的演員或劇組，拍攝電影乃至飛到國際影展參展時，服裝、機票、食宿都是令人頭痛的問題，如同祖鈞過去受訪提過一句：「只能靠自己一直努力」，透過努力，不斷得到品牌的認可與欣賞。

今年拿下《最佳女配角》、《最佳導演》兩項大獎的《哈勇家》，登台時身上穿的禮服均出自林莉Linli Boutique之手，相信唯有理解電影幕後工作人員，才能以英雌惜英雌的眼光協助打造金馬戰袍，也因為理解電影的風範，讓林莉Linli順理成章成為今年金馬獎座收割機。

《咒》女主角蔡亘晏，身穿林莉Linli禮服現身金馬獎。（Linli Boutique提供）

金馬紅毯主持人楊千霈，身穿林莉Linli禮服現身紅毯主持。（Linli Boutique提供）