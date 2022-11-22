第59屆金馬獎頒獎典禮日前圓滿落幕，紅毯主持人則由楊千霈和《紅衣小女孩2》的吳念軒擔任，本次已是楊千霈第13度主持金馬紅毯，主持功力有目共睹，不過吳念軒的主持出了不少狀況，甚至說錯話讓黃秋生打槍他「沒看過我的電影，還大飛」，吳念軒今（22日）發文回應「感謝黃秋生大哥丟球給我」。

吳念軒日前發文坦露接下金馬獎主持的心情：「在接到邀約時，感覺滿有挑戰性，即使知道屆時一定會很緊張。站在禮車前準備開始介紹時，第一次嚐到壓力是可以大到擠出眼淚的，過程也一直處在亢奮和極度專注的狀態裡」，他坦言看到廖克發導演時，許多回憶湧現，大腦瞬間空白導致忘詞，事後吳念軒傳訊息道歉，獲得導演溫暖鼓勵。

吳念軒在紅毯上稱黃秋生為「大飛哥」，卻不小心觸了對方逆鱗，黃秋生過去在採訪中曾說「我討厭大飛哥這個角色，因為黑社會」，面對吳念軒的稱呼，黃秋生反虧「沒看過我的電影，還大飛」，一旁的楊千霈趕緊救場直呼「當然有」，接著黃秋生反問吳念軒有沒有看過更舊一點的電影，吳念軒一時答不出來，幸好楊千霈火速救援提經典電影《人肉叉燒包》，吳念軒立刻提問對方有沒有想當導演的想法，並詢問有沒有機會找他演，黃秋生則幽默表示「演叉燒包」。

面對插曲吳念軒表示「感謝黃秋生大哥丟球給我，多了一個小橋段」，他也感謝搭檔楊千霈和金馬團隊，最後直言：「謝謝大家的收看和祝福，我覺得自己很棒，還是可以更好，未來會繼續努力帶給大家更好的作品。」