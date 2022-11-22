已逝的國際功夫明星李小龍，曾因帥氣外表、健壯體格以及精湛的武打實力紅遍全球各地，是不少影迷心目中相當崇拜的英雄人物，但他卻在1973年因拍攝電影《死亡遊戲》時被人發現猝逝於丁珮家中，震撼全球。而50年過去了，李小龍當年真正的死因仍是一團謎，直到近日，西班牙最新醫學研究報告中顯示，推測他疑似「水中毒」身亡。

根據外國媒體的報導，西班牙醫學專家在12月的《臨床腎臟雜誌》報告中提到，李小龍死亡時官方公布死因為腦水腫，而正常人的腦重量大約為3磅，李小龍當時的腦重量則為3.5磅，他們合理推測李小龍當時疑似是因為飲用過量的水，導致低血鈉症而致死。

研究中顯示，人體只要吸收過多的水分，會導致噁心、疲勞、癲癇、意識模糊、頭痛、痙攣等症狀，更嚴重的還會導致腦部迅速腫脹，讓人陷入昏迷甚至死亡。而李小龍過去便做了很多擾亂正常水分平衡的事情，像是長期大量飲水、喝果汁，使他對低血鈉症更加敏感。

李小龍過去也曾在訪談中，提到自己的人生哲學「淨空心思，不要流於形式，要像水一樣。把水倒入杯中，就變成杯子；把水放入茶壺，就會變成茶壺。水可以流動、滴落或是碰撞，所以活得像水一樣吧，我的朋友。」而過量的飲用水，疑似就是他致命的原因。