大陸富商汪小菲昨（21）日因不滿被前妻大S（徐熙媛）提告，追討超過500萬元的欠款，在微博上暴怒開炮狂發超過20則貼文，而大S昨晚也透過律師發出聲明，並祝福汪小菲所經營的品牌生意興隆，在網路上掀起熱烈討論。對此，在網路上擁有超過75萬人追蹤的大陸知名博主「迎十里」看到大S的聲明後，也做出解析，忍不住大讚大S是專業的公眾人物「公關一把好手」再度吸引大批網友留言。

大S因汪小菲自3月份沒再履行離婚協議上支付大S生活相關的費用，向法院聲請強制執行，而法院也已核發扣押命令。對此，汪小菲除了在微博爆氣公開去年到今年1整年超過4000萬的支出明細外，還一連發了超過20條貼文，怒罵大S、小S以及S媽，甚至還將小S及老公許雅鈞的私事，以及大小S的前男友藍正龍、周渝民以及黃子佼全抖出來，令網友直呼「開戰了」，數次登上微博的熱搜排行榜中。

眼看事情越演越烈，大S昨日晚間也透過律師發出聲明，被網友們大讚「體面」，而大陸博主迎十里看到後也做出分析，認為大S的回覆「暗藏玄機」，而且表面說的跟暗示出來的一對比就會發現其中奧妙，最後她也坦言「不管你喜不喜歡她（大S），都得承認，公關一把好手」。分析內容如下：

「我從未傷害過汪小菲身心」→而你又出軌又罵人傷害了我的身心。

「對張蘭女士發自內心尊敬」→而汪小菲對我全家罵罵咧咧。

「離婚是我為你著想」→暗示對方做錯事在先。

「好聚好散，此生不出惡言，我做到了」→而汪小菲全網發飆，幾次口出惡言。

「不要拉黑我」→加固對方情緒化情緒黑洞的印象。

「導致我沒有第一時間提醒他勿情緒發言」→他是個「孩子」，沒個好人管就管不了自己，沒離婚的時候我還能提醒他，現在，唉。同時暗示身邊的人不行。

「願停止紛爭，祝麻六記生意興隆」→不靠網上搞紛爭還能賣貨嗎？

「向來祝福汪先生」→我都能祝福你開始新生活，你就這麼玩不起？從來沒祝福我過我，心眼真小。