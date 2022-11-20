比莉今晚二度登台力挺兒子周湯豪。（環球音樂提供）

周湯豪（Nick）的「REALIVE小巨蛋演唱會」20日第2場，中場唱到〈麻吉麻吉〉，好友陳零九驚喜現身「討債」，面不改色問Nick：「你怎麼敢在這開演唱會，8月要寫給我的那首歌怎麼還沒給。」Nick直呼其實早就寫好了，稱彼此是「心靈伙伴」的2人，隨後首唱雙方合作且尚未曝光的新歌〈看你表演〉，事前安排好的橋段讓滿場上萬歌迷超嗨。

Nick首度攻蛋大展才華，不僅演出內容，連舞台設計到視覺效果等均全程參與；此外，他也分享出道12年一路走來心情：「會有低潮、有低落，在我懷疑自己的每一刻，因為有你們所以我沒有放棄，努力往夢想走去，然後分享愛，就是因為你們分享的愛，所以我能站在這邊，我覺得非常快樂。」中場一度落淚。

尾聲安可，70歲比莉繼首場演出昨再度登台，扭腰擺臀獻唱〈什麼都不必說2022 Remix〉力挺兒子，母子合唱後緊緊擁抱，比莉得意說「我好會生哦」，Nick則感性分享自己身為星二代身份，常莫明被批脫序、崩壞，「但當你媽是比莉時，很難比她還脫序」；能跟最愛的媽媽同台，孝順的周湯豪直呼「我何德何能」，最後送上神曲〈帥到分手〉等歌，為演唱會畫下完美句點。