周湯豪昨開心出席演唱會慶功。（陳俊吉攝）

周湯豪（Nick）一連2場小巨蛋演唱會20日圓滿落幕，慶功受訪聊到連2天有不少歌迷獻上「大尺碼內在美」，他都欣然收下歌迷的愛，有沒有特別偏好哪種顏色，以便提供歌迷日後參考？周湯豪笑回：「粉絲熱情奔放，可能想讓我在台上有多點體力，顏色款式不重要，乾淨比較重要。」不能有味道嗎？Nick直呼只要是香的就可以，逗笑現場媒體，也流露他可愛大方另一面。

媽媽比莉連續2晚擔任壓軸嘉賓，扭腰擺臀唱跳讓全場歌迷嗨翻，周湯豪驕傲直呼：「能跟她一起表演，論輩份、我何德何能，她是跳舞始祖耶，以前幫多少人編舞，真的很猛、我超級驕傲的，大家看這一切好像很簡單很輕鬆，其實真的是不容易，她出場的尖叫聲比我出場還大，太棒了。」以母親為榮。

Nick這陣子為演唱會瘦了4、5公斤，除了壓力與體能太操，還發高燒直到演唱會首場的前一天才退燒；提到這2天演出時在台上感性分享心情，他表示全是真心話，「粉絲支持我這麼多年，我必須要趁這個機會好好地跟他們說話，我也不知道為什麼，就是感覺來了吧！」

這次開唱看到台下很多熟面孔，是曾參與他當年出道時舉辦3000人演唱會的粉絲，讓他相當感動：「當時他們還是學生，這些年出了社會、成家、生小孩還來看我，這一切讓我很有感觸，我是情感豐沛的人，只是都用作品去溝通，不太會透過言語，這次終於跟粉絲近距離相處，所以情感都跑出來了。」完成攻蛋里程碑後，Nick接下來還有執導片子、廣告，以及跨年演出等工作要忙，預計明年進行巡演，有望移師高雄舉辦，各地開唱時間陸續安排中。