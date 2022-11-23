侯友宜與路人合影。(黃敬文攝)

攤商與侯友宜合影。(黃敬文攝)

攤商贈送菜頭祝侯友宜好彩頭。(黃敬文攝)

侯友宜與攤商握手致意。(黃敬文攝)

再3天就是九合一選舉的投票日，各候選人都拚盡全力做最後衝刺，新北市長侯友宜今(23)日晚間也特意來到新北市三重展開拜票行程，帶領爭取連任的新北市議員王威元、黃桂蘭以及市議員候選人林鼎超、吳訓孝到三和夜市掃街；侯友宜一出現在夜市口頓時人潮湧動，掃街過程更造成夜市一度癱瘓，可見侯友宜的高人氣。

侯友宜在三和夜市的掃街行程，可以說是「走到哪癱瘓到哪」，不僅有攤商搶著跟侯友宜合影，更至少有兩家攤商送出寓意為「好彩頭」的菜頭給侯友宜，路人也不遑多讓，見到侯友宜就熱情上前握手致意。

由於太多人見到侯友宜都忍不住想寒暄幾句，引導人員想盡辦法讓人潮持續前進，以免夜市真的發生癱瘓的狀況，這也側面展現侯的高人氣即便是在綠營大本營三重也氣勢未減。

侯友宜帶著小雞們在三和夜市掃街拉抬聲勢，對於新人候選人來說也是一大助力；林鼎超表示，侯市長為了炒熱選情，同時拉抬小雞的聲勢，特別撥空到三重的三和夜市帶小雞們一起掃街拜票，不僅攤商對於市長的到來非常興奮，也很熱絡的衝上前跟市長合影，並直呼謝謝市長對三和市場的改造。

他說，大家也對市長4年來做出的政績都相當有感，這也是為什麼侯市長不管在哪個行政區，都能受到市民的熱情歡迎的原因。

吳訓孝也表示，侯友宜市長的群眾魅力不分年齡，在夜市裡面的許多年輕朋友也都很愛跟侯友宜自拍和握手力挺，同時也因為侯友宜接連來三蘆帶小雞的關係，自己確實有感受到知名度明顯提升，走在路上可以感受到有更多的人認識自己。

他指出，明(24)日侯友宜市長也會再來蘆洲帶小雞掃街，希望透過接連在三重蘆洲的掃街活動，可以讓侯友宜在三蘆開出高票，自己也能夠在第四選區成功拿下一席議員，一起和侯友宜市長為三重蘆洲服務。