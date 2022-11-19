「第59屆金馬獎」頒獎典禮今（19日）舉行，74歲素人演員林詹珍妹首度演戲，就憑藉《哈勇家》打敗《一家子兒咕咕叫》楊麗音和李夢苡樺、《緣路山旮旯》余香凝、《罪後真相》方郁婷4位強敵，拿下最佳女配角獎，她在片中飾演「哈勇家」女主人，真情流露的演出扣人心弦。

林詹珍妹上台一拿起獎座就直呼「好重喔！沒有想到我能站在這裡」，也激動表示：「很感謝評審委員肯定我這個老人家，還有我的家人，以及哈勇家的一切。」接著提到3年前導演陳潔瑤到家中，詢問她要不要拍戲，林詹珍妹心想這麼老了還能拍什麼，便抱著試試看的心情，還北上試鏡，很感謝導演的賞識，又願意給她發揮的空間，謙稱自己就是「打從心裡的演出」，沒想到竟能感動到觀眾又獲得金馬獎的肯定。

後台訪問時，她也笑曝「念到我的名字時，嚇死了，因為名單中還有楊麗音嘛，我想說不會是我，前1天在酒會我還跟她握手說『妳一定會得獎』」，並透露今天花了4小時梳化，「從來沒有這樣打扮過」，至於得獎後是否會大肆慶祝？得知部落已在放煙火，她害羞表示「看他們小孩子啦」，目前沒有特別想做的事，就是繼續做自己。之後還想再演戲？她謙虛喊「我有能力的話，應該可以吧，但有適合我的嗎？」