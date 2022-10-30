梨泰院人踩人推擠意外截至目前死亡人數攀升至153死，當晚街道附近擠得水洩不通，放眼望去不是屍橫遍野，就是躺在地上奄奄一息、等待心肺復甦的民眾。網路上一名男性護理師因為分享了傷患被推進急診室時煉獄般的場景，引發大批網友撻伐。

綜合韓媒報導，影片拍攝地點就位於梨泰院附近一家綜合醫院，一名身兼護理師的男網紅當時下班一段時間後，接到同事電話直奔回去，親眼目睹傷亡民眾被推進急診室救治的過程，沒想太多便拿起手機紀錄這一刻。他邊拍攝，口中念著「第4位病人已經到了」、「回天乏術，來不及了」，回到家編輯後，於今天(30)早上以題為「梨泰院踩踏事故直奔急診室Vlog」發布YouTube。

影片曝光引起大批網友砲轟，質疑此舉是否合適。稱「為何能在如此大規模事故，又有上百人死亡的情況下公布這些」、「確定不是工作要緊?」、「有沒有職業道德!」、「真病態」不過也有人出面緩頰，表示「畫面沒有傷患，也不是急救時拍得，只有醫護人員搶救過程…」