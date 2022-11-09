勞動部勞動力發展署北分署日前在北分署YS青年職涯發展中心舉辦「α世代玩家-新媒體人才培育計畫」成果發表會，展現多元的職訓課程與學習成果。現場邀請YouTube 官方平台代表及此次參訓學員參與活動，展示學員培育成果，現場除了有學員的創作品牌及頻道介紹外，也邀集上屆優秀學員分享成功經驗，內容豐富精彩。

北分署自去年(110)首度與Google、YouTube合作試辦「新媒體人才培育計畫」獲得許多新媒體創作者的好評與回響！因此今年(111)北分署擴大辦理，課程規劃部分除邀請Google、YouTube認證師資，共同設計課綱及授課內容，並透過線上遠距教學便利學員學習，結合實體工作坊、名人講座、企業參訪等豐富內容，促進學員交流；也透過YouTube平台管理階層Castle經理分享影音產業發展現況，藉由知名業師(超認真少年)客製化個別輔導，帶領學員發揮自我特色、掌握市場趨勢；更在北分署的「YS青年職涯發展中心」打造新媒體創作據點，設置Podcast及小型攝影棚等影音設備，讓青年朋友能透過實作體驗，及時的發揮影音創作及數位行銷的無限創意，增加對新媒體產業的認知深度。

111年度「新媒體人才培育計畫」繳出亮眼成績單，協助「YouTube創作者孵化器班」學員新創/優化60個頻道、上架影片達950支、累積訂閱人數更達20萬人；另外，「Google數位行銷班」學員考取各項數位證照合計達149張；參訓學員也不乏各領域佼佼者，曾得過全國技能競賽國服組金牌的沈靖娟，透過創立YouTube頻道，分享服裝技術教學及設計理念，頻道瀏覽數已成長300%。

▲勞動力發展署北分署 賴家仁分署長致詞。

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，近2年在疫情的影響下，網路與新媒體相關人才需求逆勢成長，北分署透過開辦新媒體產業的探索、體驗課程，培育對新媒體有興趣的朋友，深入瞭解產業趨勢及職能需求；未來將進一步連結北分署自辦訓練及委外培訓單位，提供新媒體數位行銷、影音剪輯、數據分析等專業訓練課程，歡迎對新媒體產業有興趣，有意學習專業技術的朋友們，善用政府提供的各種職涯探索、職業訓練資源，為自己提升就業、創業的競爭力！