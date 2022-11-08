梁文音健身有成，新造型大秀美腿。（環球音樂提供）

梁文音參加電視節目《請問今晚住誰家》。（環球音樂提供）

梁文音參加電視節目《請問今晚住誰家》。（環球音樂提供）

梁文音新專輯《好好對待她》大受好評，新造型也大解放，展現超狂腹肌馬甲線，不僅同名新歌〈好好對待她〉MV在Youtube上突破百萬觀看次數，〈你是說謊的人〉在數位平台上更是霸榜排行冠軍，囊括新歌即時榜、華語新歌日榜、華語單曲日榜三榜冠軍。新專輯推出後，有許多歌迷朋友大讚這是從未聽過的全新版本梁文音，除了動感原住民派對High歌〈海嘯吧〉，還有K歌必練的梁氏飆音情歌〈還能幸福嗎〉，甚至首度嘗試創作填詞〈沒什麼好說的〉，都被粉絲們大推敲碗期待MV上線，梁文音也開心表示：「很開心大家喜歡這張專輯，這是一張回歸自我本身，最貼近真實的我。希望大家都能好好地被對待。」

梁文音為了宣傳新專輯，跑遍各大通告，不僅在Youtuber布萊克薛薛的節目中分享過去出道15年從未曝光的照片，在《那那大歌廳》節目中，那那大師也虧〈宜自己〉的高音太難唱，可以考慮用京劇方式表演，笑到梁文音無法自拔。在YouTuber「各種同學」節目中，因為團長一謙的媽媽是梁文音的忠實粉絲，媽媽看到過去梁文音所經歷的事情表示：「如果文音可以撐過來，那麼我也可以。」梁文音也主動錄製祝福VCR表示非常感動，並為這位粉絲媽媽加油打氣。

健身有成的梁文音，新造型大方展現健美身材，這次也參與許多外景通告，跟著節目跑遍北台灣。她參加電視節目《請問今晚住誰家》，來到桃園忠貞新村，體驗一日的「偽出國之旅」大啖東南亞美食，除了米干、河粉、破酥包等異國料理，在宣傳期期間努力維持身材，難得吃到甜點綠蛋糕，讓梁文音兩難地說：「好多美食都太好吃了，今天先忘記是宣傳期，再吃一口！」主持人梁赫群也開玩笑地說：「趁現在經紀人不在多吃兩口。」最後還與越南駐唱歌手合唱〈月亮代表我的心〉，更獻唱新歌〈好好對待她〉，好歌喉讓全場掌聲不斷一飽耳福。