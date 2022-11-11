百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯結婚多年，育有兩個兒子蔡桃貴與蔡波能，二伯也經常透過影片及社群媒體分享與兒子的日常，昨（10）日晚間二伯發文曬出蔡桃貴的圖畫及透露與兒子間的對話，當中面對蔡桃貴突如其來的提問，讓二伯瞬間直冒冷汗。

昨（10）日晚間二伯在IG貼出一張蔡桃貴的畫作，她在文中寫下她與兒子的對話，二伯先是問道兒子所畫的是什麼，沒想到蔡桃貴竟說是「小精子」，隨後表示是老師在學校教的，而沒有想太多的二伯說道：「你就是爸爸的精子變成的喔！」沒想到這句話瞬間引發兒子的好奇心，開始追問她：「我不是從妳肚子裡面生出來的嗎？爸爸的精子怎麽進去的？」

二伯在猶豫過後回答：「爸爸送我的。」但蔡桃貴仍持續追問：「怎麽送？」讓二伯瞬間不知該如何回應只好甩鍋給老公蔡阿嘎，「嗯～～～～嗯～～～～不然你等一下去問爸爸好了」，最後，二伯也直呼：「沒想到讓媽媽冒冷汗的時刻那麼快到來」。

然而，貼文曝光後，網友紛紛笑翻：「媽媽自己挖洞給自己跳」、「敲碗嘎哥的回答」、「換爸爸冒汗」、「只能說老師健康教育教的好，然後老師只教一半⋯⋯哈哈」。