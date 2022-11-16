民進黨基隆市長候選人蔡適應16日邀請前立法委員洪慈庸陪同車隊掃街，與市議員張秉鈞、市議員候選人施偉政，在中山區感謝市民朋友的支持。蔡適應指出，他曾與洪聯手推動相關的改革，今天現身力挺蔡適應，團結本土的力量，集中選票讓進步改革的力量，繼續在基隆開花結果。

蔡適應表示，洪慈庸是台灣很重要的女力象徵，也是過去他在立法院一起推動改革的前同事，這次來到基隆，就是為了來團結基隆本土的力量，希望市民朋友集中選票支持蔡適應。

洪慈庸說，她和蔡適應在立法院共事的幾年裡，她有很多改革的法案推動，有賴蔡適應一起來說服中央單位，這次蔡適應參選基隆市長，所提出的政見相當務實，邏輯清晰、而且可行。

洪慈庸強調，蔡適應協助林右昌促使基隆這八年的改變，大家都看在眼裡，過去來過基隆的朋友，現在再來基隆，一定都跟她一樣有很深的感受，所以她也呼籲市民朋友，集中選票支持基隆改變與進步的力量，支持3號蔡適應。

蔡適應15日由競總出面告發對手涉及賄選，蔡適應表示，謝國樑賄選這件事，可不是蔡適應叫謝國樑去賄選，東西是謝國樑買的，送禮也是謝國樑指使的，這件事怎麼會叫抹黑！

蔡適應認為，謝國樑稱自己最懂法律，但是做出的事情都是違法的，從德信證券掏空案，謝國樑就是洗錢案的獲利者，這不就是違法嗎？而且謝國樑利用二信中學龐大的校友個資，來推薦自己，校長還要跳出來當謝國樑的防火牆，說推薦信是校友自發的寄送，但是地址怎麼會是謝國樑的私宅，市議員候選人有這麼多是二信畢業的，過去怎麼都沒有推薦，謝國樑的違法事實相當明確。