國民黨立委洪孟楷11日在立法院關心最低工資法何時送立法院審議，因行政院長蘇貞昌回應到一半被打斷，而抱怨洪孟楷總是自說自話，不好好聽自己答詢，洪孟楷則不滿蘇嗆聲，批他「說空話」，兩人為此到質詢結束仍在爭執，蘇貞昌更說，「你媽媽在質詢，都沒有像你這樣」。

洪孟楷表示，蘇貞昌去年在院會答詢時承諾，力拚下一個會期將最低工資法送立法院審查，如今1年過去，最低工資法進度如何？

由於蘇貞昌答詢時數度被洪孟楷的追問打斷，他抱怨洪總是自說自話、愛插話，讓自己無法好好回覆，疑問永遠不能得到解答，更酸洪「就不好好聽嘛！」

此番話讓洪孟楷痛批，蘇貞昌這種回覆就是嗆聲國人。他不想讓蘇貞昌有「嗆聲院長」形象，故只要好好解答，他不會打斷蘇貞昌答詢，但「如果要講空話，我就會跟你大小聲」。蘇貞昌不滿地說，洪孟楷應該是開玩笑，他從來沒有嗆聲。人民希望政府把事情講清楚，所以他好好回答問題，只是被打斷。

「空話」一詞，更引起兩人數度言詞交鋒，蘇貞昌多次要洪孟楷說清楚「我哪一句話講空話？」，洪則不斷反問「你哪一句話不是空話？」。眼見雙方爭執不下，洪孟楷說，他不想浪費時間，只想知道最低工資法何時送立法院，蘇貞昌答不出來自己說的哪句話是空話，是台灣人民最大悲哀。

儘管質詢時間結束，雙方仍站在台上對嗆。蘇貞昌說，「你媽媽在質詢，都沒有像你這樣」，洪孟楷則表示，「不要扯，我不會講你的女兒，你也不用講你的媽媽，互相尊重」。