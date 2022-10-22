昨(21)晚炎亞綸擔任金鐘獎頒獎人，與韓國知名PD製作人丁哲珉共同頒獎，其中炎亞綸以中、英、韓三聲道與製作人丁哲珉互動，其中自我介紹的一句話被翻成「台灣最帥」，讓炎亞綸急於臉書上解釋。

炎亞綸昨(21)晚與韓國製作人丁哲珉一起頒發《一般節目類導播獎》與《節目創新獎》，過程中除了丁哲珉相當有誠意的用中文感謝金鐘獎邀請外，更大方分享製作節目的秘訣，而炎亞綸也以中、英、韓三聲道與製作人丁哲珉自我介紹及互動。

在炎亞綸以英文自我介紹中的一句「I'm the world's 27 handsome guy, aka professor Yan.（我是全球第27帥的人，也被稱為炎教授。）」被他人解讀為「自稱台灣最帥的炎教授」引起網友討論；對此，炎亞綸昨(21)晚也於臉書上發文澄清「我是說，全球第27帥啦！下次我會說清楚一點」他也表示會這樣說是在消遣自己。

貼文一出，網友也紛紛留言要炎亞綸不要這麼謙虛，更大讚他就是「臺灣第一帥」，甚至有粉絲貼出炎亞綸2015年獲選美國網站「TB World」全球百大帥哥第27名的圖片，讓炎亞綸忍不住留言笑回「太清楚了」。