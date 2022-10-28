俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今宣稱，西方國家協助在烏克蘭的衝突，現在則挑起台灣危機，俄國承認台灣是中華人民共和國的一部分，美國眾議院議長裴洛西等官員訪台是在挑釁。外交部今嚴正抗議並譴責俄羅斯政府的不實言論，重申中共對台沒有任何治權。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今於智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）會議上否認將對烏克蘭使用核彈，並持續指控烏克蘭要使用「髒彈」並嫁禍給俄羅斯。普丁還宣稱，被殖民主義蒙蔽的西方先前協助煽動在烏克蘭的衝突，現在則尋求挑起台灣危機。美國因為台灣而摧毀與中國的關係是錯的。俄羅斯承認台灣是中華人民共和國的一部分，而美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等官員訪台是在挑釁。

外交部對普丁言論表達嚴正抗議，並對俄羅斯政府不實表述予以嚴厲譴責。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與專制中華人民共和國互不隸屬；我國歡迎與所有認同人權法治及民主自由價值的國家與國際夥伴互動交往，也將堅守國家主權不容中國威權政府或其他國家的貶損與干預，堅持台灣前途必須由台灣2350萬人民來決定，台灣政府與人民絕不會屈服中國極權政府發動的軍事、政治與經濟脅迫。

外交部指出，俄羅斯非法入侵烏克蘭後，濫殺無辜平民的罪行，包括台灣在內的全球民主國家一致譴責與制裁。俄羅斯普丁總統領導及其政府官員，刻意以西方國家在台灣議題挑釁為由，企圖混淆國際視聽，轉移俄羅斯侵略烏暴行的焦點，外交部再次強烈譴責俄羅斯違反聯合國憲章、以武力侵略他國的粗暴行逕；我國也會持續支持烏克蘭，並與理念相近國家協助烏克蘭人民重建家園。